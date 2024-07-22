 

Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

22.07.2024, 14:15, Новости дня
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Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, в
Московской области в этот летний сезон для посетителей открыты около двух сотен
парков.

«На территории парков и лесопарков Московской области
функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей,
установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе
стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей
Московской области», – отметил Михаил Хайкин.

Отмечается, что наибольшая посещаемость парков в
Подмосковье была 20 июля – их посетили более 338 тысяч человек. В выходные дни
общее количество посетителей составило более 632 тысяч, в то время как в будние
дни среднее число посетителей составляло 250 тысяч.

Самыми посещаемыми парками Московской области на минувшей
неделе стали парк «Пехорка» (Балашиха), Парк Толстого (Химки), Центральный парк
в Пушкинском, парк «Сестрорецкий» (Клин) и парк Мира в Мытищах.

«Пехорку» посетили 88 тыс. жителей Подмосковья, Парк
Толстого – 56 тыс. жителей, Центральный парк в Пушкинском – 43 тыс. человек. По
40 тыс. человек провели время в парке «Сестрорецкий» и парке Мира.

Кроме того, карусели привлекли почти 21 тысячу посетителей,
а пляжи – 97 тысяч человек.

Работы по благоустройству парков и прогулочных зон
соответствуют задачам нацпроекта «Жилье и городская среда».


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