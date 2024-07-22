«В Сочах, в Делях, в Тольяттях» – филологи пояснили, как правильно склонять названия городов, оканчивающихся на -и

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22.07.2024, 13:33, Разное
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На научной конференции в Институте русского языка имени В. В. Виноградова ведущие филологи страны указали представителям СМИ и преподавателям русского языка на их наиболее распространённые ошибки при склонении по падежам населённых пунктов, окончивающихся на -и.

Старший научный сотрудник института Инна Аветисян напомнила, что все без исключения слова в русском языке с окончанием на -и склоняются, среди них и географические топонимы, которые «почему-то решили или ленятся склонять».

– Тут даже ничего и сочинять не надо: санки – в санках, тапочки – в тапочках, кроссовки – в кроссовках, – заметила специалист. – Поэтому, если мы сегодня купили билет на поезд в мои родные Сочи, то завтра будем в Сочах, индусы – в Делях, волжане – в Тольяттях, а жители Республики Коми – в Комях.

В Институте попросили Минпросвещения учесть это правило и внести изменения в научные пособия по русскому языку и изменить тестовые задания для Единого госэкзамена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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