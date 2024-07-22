Госдума рассматривает проект закона, призванного обеспечить регулирование ИИ

Государственная Дума рассматривает проект закона, призванного обеспечить разумное регулирование искусственного интеллекта (ИИ). Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн объявил об инициативе в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул необходимость создания отдельного закона, чтобы не препятствовать развитию этой перспективной отрасли. В настоящее время регулирование ИИ на законодательном уровне практически отсутствует, и положения по нему лишь косвенно упоминаются в других нормативных актах.

Хинштейн отметил, что внедрение ИИ в государственной сфере соответствует целям программы “Экономика данных” и президентскому указу о внесении поправок в Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. “Законодателям предстоит проделать значительную работу по нормативно-правовому обеспечению сферы искусственного интеллекта”, – заявил парламентарий.

Кроме того, в РФ началось применение робособак для транспортировки металлоконструкций, что наглядно демонстрирует интеграцию ИИ в различных областях.