 

Платформа Sber стала участником Единого реестра отечественных программ

22.07.2024, 13:00, Разное
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Инновационная платформа умного дома от Sber стала первопроходцем среди продуктов данной категории в Едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО), относящегося к области искусственного интеллекта (ИИ). Это событие предоставляет ряд преимуществ для корпоративных клиентов платформы, направленных на их развитие и рост.

Статус участника реестра позволяет клиентам воспользоваться государственной поддержкой и льготами, предусмотренными для компаний, использующих отечественные ИТ-разработки. Таким образом, платформа Sber становится привлекательным решением для организаций, стремящихся к оптимизации и автоматизации своих систем умного дома.

«Наша миссия как лидеров отрасли заключается в разработке передовых и интуитивно понятных решений для людей и бизнеса. Умный дом — одно из наиболее многообещающих направлений», — отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент по технологическому развитию Сбербанка.

Денис Филиппов, генеральный директор SberDevices, подчеркнул необходимость отечественных разработок для российского рынка. Он отметил, что отечественное ПО обеспечивает пользователям как удобство, так и бесперебойное функционирование, независимо от внешних условий.


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