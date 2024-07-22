 

Мнение: «Исправить за 30 секунд»

22.07.2024, 12:25, Разное
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Учительница младших классов учит маленьких американцев правилу «исправить за 30 секунд» (ссылка):

«Если кто-то не может поменяться за 30 секунд или быстрее, то лучше не указывать ему на проблему. Развязавшийся шнурок, катышек на футболке, расстёгнутая молния на брюках — это проблема, которую можно исправить за 30 секунд.

Однако когда вы критикуете цвет волос, причёску или тело, ваш собеседник не может измениться за 30 секунд. Слова — как зубная паста, один раз выдавил, потом обратно не загонишь. Вам будет неловко, так как даже после извинений ваш собеседник будет помнить о ваших словах».

Как полагаете, права ли учительница, и связано ли это правило с завесой деградации, которая накрыла в последние 20 лет весь современный Запад?

Источник: Место для дискуссий


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