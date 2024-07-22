Кристина Орбакайте без работы скитается по миру

Кристина Орбакайте теперь редкий гость в родной стране. Да и раньше певица приезжала в Россию исключительно по работе. Но весной 2024 года стало известно, что дочь Пугачевой отменила тур по России, заменив его на выступления в США и Ванкувере.

Однако журналисты выяснили, что за границей певица не пользуется спросом: на ее концертах не собирается и половина зала. Таким образом, мероприятия не всегда окупаются, а часто и вовсе находятся по угрозой срыва. Поэтому, по слухам, Орбакайте решила пока отложить не особо задавшуюся за бугром карьеру и посвятить свое время семье.

Теперь она вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией без работы скитается по миру. Своими путешествиями она делится в блоге. На видео, которые публикует знаменитость, Кристина кажется счастливой. Недавно она побывала в Перу, а теперь шлет привет из Италии.

Певица старается не реагировать на негатив, который льется на нее в комментариях. Лишь однажды она не выдержала и высказалась, что поклонники ее творчества всегда найдутся, и она не переживает из-за временных трудностей.

Напомним, одной из причин отмены концертов Орбакайте в регионах стали обращения активистов, которые обвинили певицу в меркантильности. Они заявили, что дочь Примадонны приезжает на родину только ради заработка. В ответ на это Кристина заявила, что никуда не уезжала и живет в России.