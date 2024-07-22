SHAMAN’а пристыдили за внешний вид. Что за кринж?

Недавно Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил публике клип на песню “Душа нараспашку”. На видео артист предстал уже в привычном для поклонников образе – белой рубашке, надетой поверх майки того же цвета, а также черных кожаных узких брюках.

Однако внешний вид Ярослава раскритиковала блогерша Айза-Лилуна Ай. Она считает, что SHAMAN’у нужно обзавестись стилистом, поскольку артист выглядит нелепо. “Ну что за кринж эти легинсы из 2007-го, еще и на мужчине!” – пристыдила певца бывшая жена Гуфа.

Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: YouTube

При этом она призналась, что вовсе не случает песни Дронова, однако понимает, что сейчас он является одним из самых востребованных певцов в российском шоу-бизнесе. Мол, именно поэтому ему стоит проработать свой образ более тщательнее. “Пора соответствовать”, – заявила блогерша.

Примечательно, что многие интернет-пользователи не поддержали критику Айзы. “SHAMAN сам себе стилист, причем неплохой”, “Почему он должен соответствовать вкусу таким Айзам?”, “Такие сами создают свой стиль”, “Как надоели эти вездесущие давать советы”, – возмутились комментаторы. Однако все-таки нашлись те, кто счел замечание блогерши точным; “Правильно сказала. Хватит ему уже носить штаны в обтяжку”.