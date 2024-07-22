 

Правительство развернёт памятники на Восток в рамках новой политики

22.07.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство согласовало широкомасштабный федеральный проект «Ориентация на Восток», в рамках которого все памятники в России развернут лицом на восток и спиной к западу.

Власти объясняют это необходимостью следовать «новому культурно-политическому курсу».

– Мы видим будущее России в тесных связях с нашими восточными партнёрами, и этот символический шаг подчеркнёт нашу решимость, – заявил анонимный источник в рабочей группе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прокомментировал это решение, назвав его «плевком в прошлое и попыткой переписать историю, исключив из неё европейскую ориентацию России». В аппарате канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили, что такой поступок «даёт повод для ответных культурных санкций».

Однако положительные оценки пришли из Пхеньяна, Пекина и Риги – газета «Жэньминь жибао», в частности, назвала произошедшее «сигналом к укреплению азиатской солидарности». Сообщение от властей КНДР пока не получено целиком из-за закончившейся бумаги в факсе, но в МИД отметили, что «нет никаких сомнений в комплиментарном характере телеграммы». В Латвии в свою очередь «приветствовали восстановление исторической и политической справедливости, выразившееся в очищении от чуждых элементов», и напомнили, что «быть европейцем – это иметь европейскую господствующую кровь, европейский железный взгляд и европейский несгибаемый дух».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07 / Мнение: Образчик оскотинивания

24.07 / Утоляем жажду без вреда для организма

24.07 / Мнение: Связь

24.07 / Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

23.07 / Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

23.07 / Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07 / Мнение: Питерское метро

23.07 / “Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

23.07 / Helldivers 2 готовится к крупнейшему обновлению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика