Правительство развернёт памятники на Восток в рамках новой политики

Правительство согласовало широкомасштабный федеральный проект «Ориентация на Восток», в рамках которого все памятники в России развернут лицом на восток и спиной к западу.

Власти объясняют это необходимостью следовать «новому культурно-политическому курсу».

– Мы видим будущее России в тесных связях с нашими восточными партнёрами, и этот символический шаг подчеркнёт нашу решимость, – заявил анонимный источник в рабочей группе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прокомментировал это решение, назвав его «плевком в прошлое и попыткой переписать историю, исключив из неё европейскую ориентацию России». В аппарате канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили, что такой поступок «даёт повод для ответных культурных санкций».

Однако положительные оценки пришли из Пхеньяна, Пекина и Риги – газета «Жэньминь жибао», в частности, назвала произошедшее «сигналом к укреплению азиатской солидарности». Сообщение от властей КНДР пока не получено целиком из-за закончившейся бумаги в факсе, но в МИД отметили, что «нет никаких сомнений в комплиментарном характере телеграммы». В Латвии в свою очередь «приветствовали восстановление исторической и политической справедливости, выразившееся в очищении от чуждых элементов», и напомнили, что «быть европейцем – это иметь европейскую господствующую кровь, европейский железный взгляд и европейский несгибаемый дух».

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