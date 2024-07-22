Мягкие и легко усваиваемые продукты: что есть и чего избегать при язве желудка

Язвенная болезнь желудка является довольно распространенной. По оценкам специалистов, она есть у 10% взрослых людей. Важную роль в лечении и профилактике данного заболевания играет правильное питание. Благодаря диете ослабляются симптомы, ускоряется заживление травмированных участков слизистой оболочки, снижается риск рецидива. Давайте поподробнее узнаем о язвенной болезни желудка и о том, какие правила в питании необходимо соблюдать.

Причины и симптомы язвенной болезни

Язвенная болезнь часто развивается из-за заражения бактерией Helicobacter pylori, которая повреждает слизистую оболочку желудка. Длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов тоже может причинять вред клеткам внутреннего органа. Курение и употребление алкоголя повышают риск возникновения язвенной болезни.

Симптомы неспецифичны и включают дискомфорт и боль в эпигастрии, особенно после приема пищи. Часто наблюдаются изжога и отрыжка, а также потеря аппетита. Многие люди с язвой желудка сталкиваются с тошнотой и рвотой, что дополнительно ухудшает общее самочувствие.

Правила питания

Чтобы не сталкиваться с обострениями болезни, соблюдайте правила питания. Они довольно просты:

Ешьте часто и небольшими порциями. Так вы уменьшите нагрузку на желудок и предотвратите раздражение слизистой. Избегайте острых специй, кислых продуктов, газированных напитков, алкоголя. Все это провоцирует воспалительные процессы в желудке. Также нежелательны крепкий кофе и чай, особенно натощак. Ограничьте количество соли. При ее избытке усугубляются симптомы язвенной болезни. Не злоупотребляйте грибами. Они увеличивают нагрузку на ЖКТ, плохо усваиваются и могут спровоцировать воспаление слизистой.

Какие продукты стоит есть

При язве желудка выбирайте мягкие и легко усваиваемые продукты. Подходящие варианты:

нежирное молоко; творог; натуральный йогурт; вареные овощи (например, картофель, брокколи, цветная капуста, морковь); бананы; спелые груши без кожуры; мясо птицы без кожи; рыба; постная говядина и т. д.

Примерное меню на день

Если у вас выявили язвенную болезнь желудка, пересмотрите свой рацион. На каждый день составляйте меню, включающее только полезные и разрешенные продукты.

Вот вам в качестве примера рацион на 1 день:

завтрак – каша на воде с добавлением ложки меда и кусочков спелого банана, нежирный натуральный йогурт; второй завтрак – горсть несоленого миндаля, спелое яблоко без кожуры; обед – овощной суп без добавления острых специй и сливок, отварное куриное филе с овощами, приготовленными на пару; полдник – тост из цельнозернового хлеба, нежирный творог, огурец, нарезанный ломтиками; ужин – тыквенный крем-суп, рыбное филе, запеченное в фольге с зеленью; перекус перед сном – небольшая порция творога или нежирный натуральный йогурт.

Дополнительные советы

Для внесения изменений в свой рацион проконсультируйтесь с диетологом, особенно если у вас есть другие заболевания или вы принимаете лекарства. Самостоятельное планирование меню может быть сложным. Диетолог оценит ваше текущее питание, даст индивидуальные рекомендации, адаптированные к вашим конкретным потребностям и образу жизни.

Для снижения риска рецидива болезни избавьтесь от привычки есть за 2–3 часа до сна. Это уменьшит частоту симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, который может раздражать и усугублять язву. Кроме того, освойте техники релаксации, такие как йога, медитация или глубокое дыхание. Стресс может усугубить симптомы язвы, поэтому управление стрессом имеет решающее значение для поддержания общего здоровья и благополучия.

Не медлите с изменением рациона и образа жизни. Чем раньше вы откажетесь от вредных привычек и начнете правильно питаться, тем быстрее почувствуете себя лучше. В противном случае вы рискуете столкнуться с потенциально опасными осложнениями язвенной болезни (с кровотечениями, перфорацией стенки желудка и т. д.).