Мнение: Инстинкт умирает последним

Ну, старого прохиндея Байдена все-таки дожали его “товарищи по партии”. Поразительный, конечно, у него проявился инстинкт политика – хватательный: вроде уже окончательно ничего не видит, не соображает, весь мир как в тумане, то ли явь, то ли сон – но тем не менее, до последнего брыкался капризуля. Не уйду!! Чур, президентом буду я, я, я! Насилу уломали