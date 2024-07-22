 

Мнение: Инстинкт умирает последним

22.07.2024, 10:35, Разное
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Ну, старого прохиндея Байдена все-таки дожали его “товарищи по партии”. Поразительный, конечно, у него проявился инстинкт политика – хватательный: вроде уже окончательно ничего не видит, не соображает, весь мир как в тумане, то ли явь, то ли сон – но тем не менее, до последнего брыкался капризуля. Не уйду!! Чур, президентом буду я, я, я! Насилу уломали

Источник: Размышления вольного социолога


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