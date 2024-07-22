 

Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы

22.07.2024, 9:40, Разное
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Прошедший накануне концерт в Красноярске не обсудил только ленивый. Глюкоза пока никак не прокомментировала свое поведение, ее представители тоже гордо хранят молчание. Но вот подруга певицы поспешила прояснить ситуацию.

20 июля в Красноярске День металлурга было решено отметить большим концертом с участием звезд. В качестве приглашенной знаменитости оказалась и певица Наталья Чистякова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa. Послушать звезду пришло огромное количество человек, среди которых были дети и подростки.

Но исполнительница хита “Руки-бедра” оправдала название своей песни и почти с самых первых минут вела себя не очень адекватно. Она с трудом попадала в ноты, чесалась и трогала себя за интимные места. Многие зрители не смогли это лицезреть ушли, не дожидаясь окончания концерта.

Чтобы хоть как-то помочь Глюкозе, ее близкая подруга выступила с заявлением, назвав настоящую причину аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы. Она рассказала, что недавно Наталья пережила смерть бабушки, это сильно ее подкосило и она впала в депрессию. Но, надо отдать должное певице, несмотря на подавленное состояние, она сдержала все договоренности и приехала выступить перед красноярцами.

Но пользователей Сети причина, названная подругой, не успокоила, и они устроили в комментариях Чистяковой настоящий пожар. Ей припоминают и вечеринку у Ивлеевой, добавляя, что черная водолазка здесь уже не спасет.

Многие не понимают, почему организаторы не остановили это действо. Однако, судя по условиям договора с певицей, в таком случае им пришлось бы заплатить штраф. Поэтому Глюк’oZа поражала зрителей на сцене почти час.


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