 

«Я вернусь в Белый дом в 2028-м» – Байден рассказал о своих планах

22.07.2024, 9:33, Разное
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Джо Байден в своём обращении к нации объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на ближайших президентских выборах в США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Как подчеркнул действующий американский лидер, несмотря на все слухи о незавидном состоянии своего здоровья, он отлично себя чувствует и планирует принять участие в борьбе за Белый дом в 2028 году.

– Не надо списывать меня со счетов – я восстановлю силы и сделаю всё возможное, чтобы снова стать президентом через 4 года. У этого неумехи Трампа же получилось. Уверен, и у нас получится, – сказал Байден.

По информации The New York Times, решение снять свою кандидатуру президент принял после консультации с представителями крупнейших фармакологических корпораций – бизнесмены и врачи пообещали в обозримом будущем «предоставить волшебную таблетку от деменции», которая решит все проблемы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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