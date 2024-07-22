«Я вернусь в Белый дом в 2028-м» – Байден рассказал о своих планах

Джо Байден в своём обращении к нации объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на ближайших президентских выборах в США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Как подчеркнул действующий американский лидер, несмотря на все слухи о незавидном состоянии своего здоровья, он отлично себя чувствует и планирует принять участие в борьбе за Белый дом в 2028 году.

– Не надо списывать меня со счетов – я восстановлю силы и сделаю всё возможное, чтобы снова стать президентом через 4 года. У этого неумехи Трампа же получилось. Уверен, и у нас получится, – сказал Байден.

По информации The New York Times, решение снять свою кандидатуру президент принял после консультации с представителями крупнейших фармакологических корпораций – бизнесмены и врачи пообещали в обозримом будущем «предоставить волшебную таблетку от деменции», которая решит все проблемы.

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