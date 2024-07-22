В России фиксируется резкий рост хакерских атак на подрядчиков компаний
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В первом полугодии 2024 года в РФ наблюдается существенное увеличение числа кибератак, нацеленных на подрядчиков крупных организаций. Этот тип атаки, известный как “компрометация подрядчика”, позволяет хакерам скрытно проникать в корпоративные сети через уязвимости в программном обеспечении поставщиков IT-услуг.
Такие атаки весьма опасны, так как дают злоумышленникам возможность проникнуть в систему незаметно и оставаться в ней долгое время. Это подтвердил глава подразделения киберразведки SOC CyberART компании Innostage Максим Акимов.
Подобные атаки могут иметь серьезные последствия для подрядчиков, включая кражу конфиденциальных данных, нарушение бизнес-процессов и ущерб репутации. Но наиболее серьезными последствиями они обернутся для крупных компаний, являющихся конечными клиентами подрядчиков.
Атаки на подрядчиков могут привести к краже данных, их повреждению, финансовым потерям и даже приостановке деятельности, что может привести к банкротству.
Для защиты от таких атак крупные организации должны предоставить подрядчикам только минимально необходимые права доступа и создать “буферные зоны” на стыках IT-инфраструктур двух компаний.
Недавно сообщалось о масштабном сбое в работе Microsoft, затронувшем множество компьютеров.
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