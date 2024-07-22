Усиленный Xiaomi Smart Band 9 повышает функциональность и срок службы батареи

Xiaomi расширила линейку носимых устройств, представив усовершенствованный смарт-браслет Smart Band 9. Несмотря на схожесть дизайна с предшественником, новинка оснащена рядом улучшений.

Прежде всего, Smart Band 9 получил значительно более емкий аккумулятор на 233 мАч, что почти на 23% больше, чем у его предшественника. Благодаря этому браслет способен проработать до 21 дня без использования функции Always On Display или до 9 дней с ней.

Устройство сохранило 1,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, однако обновило модуль беспроводной связи до Bluetooth 5.4. Смарт-браслет контролирует более 150 видов тренировок и отличается водонепроницаемым корпусом.

Xiaomi обещает на 16% более точные показания датчика сердечного ритма по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, компания сотрудничает с Пекинским университетом, чтобы повысить точность определения проблем с дыханием во время сна.

Smart Band 9 поставляется с набором быстросменных ремешков в четырех цветах: розовом, черном, белом и синем. В некоторых моделях автомобиля браслет можно использовать в качестве ключа.

Стоимость Xiaomi Smart Band 9 составляет около 3000 рублей. Ранее компания выпустила новые умные часы Watch S4 Sport.