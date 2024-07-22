 

Рупор кремлевской пропаганды: Реклама службы в НОАК

22.07.2024, 8:45, Разное
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Креативная реклама службы в НОАК.

Красочная пропаганда службы в армии из Поднебесной: в китайском городе Дуншань провинции Фуцзянь проведено световое шоу с задействованием тысячи дронов. БЛА постоянно меняли боевые порядки, образуя фигуры авианосца Фуцзянь и взлетающего с его палубы истребителя Цзянь-15, далее парящего в небе Цзянь-20, основного боевого танка и мобильной ракетной установки. Кроме того, содержался призыв к населению «присоединяться к армии, служить стране и защищать её».

@china3army – цинк

Источник: Colonel Cassad


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