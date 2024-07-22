Мнение «аналитика»: О логике Путина… Зачем он именно так?

Вот действительно: зачем российский президент Владимир #Путин всё это затеял? И тем более, зачем «всё это» затеянное он ведёт именно так, словно хочет не оставить и камня на камне в борьбе за «мир на основе права» vs «мир на основе правил»? Уж не сбрендил ли он с ума часом — хуже, чем дементный американский визави?

Короткий ответ — нет. Он вполне рационален и логичен. Но для понимания этого нужно понять несколько вещей.

Первое. По менталитету Владимир #Путин — не политик, а чекист. Для него весь мир — шпионские игры и борьба «бульдогов под ковром»: разведок и контрразведок, враждебных блоков и альянсов, тайных лож и явных лаж. Плюс национальная #безопасность в приоритете, а значит, готовность отражать даже потенциальные угрозы любой ценой. Многим это невдомёк.

Второе. По убеждениям Владимир #Путин — «государственник», что бы за этим ни стояло. Получив из рук Бориса Ельцина страну на грани развала, с мятежным регионом и губернаторской вольницей, с диктатом олигархов и дефицитом финансов, он за считанные годы выстроил пусть и не самую эффективную, но всё же цельную систему управления в противовес предыдущему хаосу. В общем, для него долгосрочное будущее России как государства в таком приоритете, ради которого можно пожертвовать чем-то сиюминутным. И эта игра — вдолгую.

Третье. По возрасту Владимир #Путин — уже немолодой человек, и он сам это прекрасно понимает. То есть, уже не может не задумываться о Наследии (именно так, с большущей буквы Н). Соответственно, его #мотивация — оставить страну преемнику без крупных проблем. И, по возможности, к началу трансфера как-то развязать или разрубить все гордиевы узлы.

Самый важный и болезненный из них — #Украина. Которая к 2021 году уже полностью саботировала Минский процесс, явно готовилась к силовому решению конфликта с непризнанными республиками, а коллективный Запад подталкивал Киев именно к такому вектору. Чего уже и не скрывал, планомерно накачивая Украину вооружениями, обучая военных и поддерживая самые ультимативные требования Киева. «Стингеры», «Джавелины», «Байрактары» и прочие NLAW шли на нужды ВСУ уже полным ходом. Да, по сегодняшним меркам размеры западной военной помощи киевским властям смешны, а вот по сравнению с предыдущими поставками они уже были значительны.

Логично, что Владимир #Путин не захотел оставлять проблему с республиками и Крымом преемнику, а попытался разрубить этот узел сам. Понимая, что у сменщика в любом случае авторитета, опыта и знаний будет меньше. Так началась СВО.

Впрочем, а кто-то сомневается, что Киев рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) пожелал бы разом порешать проблему с ОРДЛО? Так что Владимир #Путин рассматривал свой — альтернативный киевскому — вариант решения вопросов со статусом Крыма и положением непризнанных республик как своего рода повтор операции 08-08-08 по «принуждению к миру», быть может, более масштабную и долгую. И ведь поначалу он ощущал, что его план работает: украинский президент Владимир Зеленский согласился начать переговоры о мире уже в феврале, к апрелю переговорные команды вышли на компромиссные договорённости…

Но дальше всё пошло не так, и пришлось импровизировать. А здесь безопасники редко бывают на коне: совсем не их тема. Оттого и возникли все эти противоречивые «трудные решения», всякие перегруппировки и непопулярные указы.

Дальше началась стратегия «выжженной земли». И она тоже по-своему логична. С одной стороны, вынося, например, всю украинскую энергетику, кроме АЭС, Владимир #Путин снижает ценность Украины как «приза» для Запада. С другой — повышает потенциальные расходы того же Запада на посткризисное восстановление, притом что российские «обязательства» в этой сфере лимитированы «замороженными» активами государства. С их вероятной потерей #Россия смирилась, однако.

То есть, это — ставка на рационализм Запада. И здесь в полной мере проявляется чекизм Владимира Путина. Он как человек из органов, привыкший к вербовкам и перевербовкам, к торгам и расторговкам, органически не может принять то, что легко уловил бы любой политик. Запад пошёл на принцип, для него этот конфликт стал «экзистенциальным армагеддоном» и ratio перестало работать. То есть, надо менять стратегию и бить не демонстративно, а сильно. Не твердить о «красных линиях», а лупить со всей дури при их нарушениях хоть на дюйм.

Но это закрывает возможность для торга. А торговаться чекисты привычны, в отличие от армейских, например. И от политиков, которые предпочитают более изощрённые схемы достижения договорённостей. В итоге Владимир Путин, сам того не желая, присел на шпагат. И теперь вынужден действовать из этой неудобной позиции.

В общем… Логика его решений, пусть «дикая», пусть «варварская», стала более понятной?

Да и что ему остаётся делать, в сущности?

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