BFM TV – «Отрицание демократии» — Нацобъединению не дали возглавить ни один парламентский комитет

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Хотя правое «Национальное объединение» оказалось третьим во время выборов, оно не получило ни одного ключевого поста в парламенте, рассказывает BFM TV. Марин Ле Пен и её сопартийцы обвинили макронистов в «махинациях» и «отрицании демократии», которые «обокрали» 11 миллионов избирателей.



AP

Несмотря на 143 депутатов в новом парламенте, правое «Национальное объединение» не возглавит ни один из его комитетов, пишет BFM TV. К общему удивлению, в результате голосования абсолютное большинство в президиуме Национального собрания получила левая коалиция «Новый народный фронт» (12 представителей). Президентский лагерь получил пять кресел, три отошли республиканцам, а два — независимой оппозиционной группе LIOT.

«В итоге только мы играли по демократическим правилам, — заявил в пятницу депутат от Нацобъединения Лоран Жакобелли. — Это наша гордость. Пусть стыдятся те, кто плёл интриги, чтобы заставить замолчать 11 миллионов избирателей». Он назвал выборы членов парламентских комитетов «отрицанием демократии».

Марин Ле Пен со своей стороны осудила «постыдные махинации» и раскритиковала «сделку» между макронистами и главой фракции республиканцев Лораном Вокье, получившим «представительство, на которое по закону имело право Нацобъединение». Она заявила, что почти 11 миллионов избирателей «обокрали» в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллионов голосов.