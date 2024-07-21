 

NYT – команда Трампа намерена подорвать рейтинг Камалы Харрис на случай выхода Байдена из предвыборной гонки

21.07.2024, 3:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа готовится подорвать рейтинг вице-президента Камалы Харрис в случае, если она станет кандидатом от Демократической партии, передаёт The New York Times. В то же время команда Трампа решила воздержаться от кампании против президента Джо Байдена, полагая, что его будет легче обойти на выборах.


АР

Команда кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию против вице-президента Камалы Харрис, на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего американского лидера Джо Байдена, пишет The New York Times со ссылкой на источники. 

По данным издания, сейчас команда Трампа пытается выявить уязвимости Харрис с помощью различных исследований, в том числе опросов общественного мнения. Кроме того, незадолго до национального съезда Республиканской партии они подготовили несколько направленных против Харрис видеороликов для показа делегатам и по телевидению, однако от этого плана отказалась после покушения на Трампа.

При этом отмечается, что команда Трампа предпочла бы, чтобы Байден остался в предвыборной гонке. Они полагают, что низкий уровень одобрения президента и сомнения американцев в его умственных способностях являются лучшим шансом бывшего президента вернуться в Белый дом. В связи с этим после дебатов команда Трампа решила воздержаться от рекламы, которая могла бы ещё больше навредить Байдену.


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