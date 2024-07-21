 

Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд

21.07.2024, 3:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Русская кухня богата своим разнообразием. У иностранцев некоторые национальные блюда нашей страны вызывают недоумение. Но мы любим их, готовим дома и едим. А ты хорошо разбираешься в русской кулинарии? Попробуй угадать названия известных блюд в нашем тесте.

1. Этот суп готовится из нарезанных мелкими кубиками овощей и любого мяса. Раньше его делали из остатков заготовок, сейчас есть постоянный рецепт, который лишь слегка отличается у хозяек. Подается холодным.

А. Окрошка

Б. Свекольник

В. Холодник

2. Это блюда зародилось на Урале почти 6 веков назад. Название в переводе означает “хлебное ухо”.

А. Чебуреки

Б. Вареники

В. Пельмени

3. В состав этого блюда могут входить мясо, грибы и рыба. Подают его обычно с оливками и лимоном.

А. Винегрет

Б. Солянка

В. Окрошка

4. Этот русский суп обладает кисловатым вкусом, потому что в его состав входит квашенная капуста.

А. Щи

Б. Борщ

В. Рассольник

5. Блюдо делается в виде котлет с разнообразной начинкой. В классическом рецепте используют поджаренный лук, яйца, овощи и грибы.

А. Пожарские котлеты

Б. Зразы

В. Биточки

6. Это популярное блюдо готовится на основе таких частей мяса, как голова, ноги, уши, хвост. Все это очень долго варится на огне.

А. Гуляш

Б. Хаш

В. Холодец

7. Во времена правления царя Алексея Михайловича это блюдо подавали вторым после традиционного супа. Для приготовления его несколько часов томят в печи.

А. Жаркое

Б. Буженина

В. Расстегай

ОТВЕТЫ

1. А

2. Б

3. Б

4. А

5. Б

6. В

7. А


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / TRT – Китай объявил войну ожирению

20.07 / Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти

20.07 / Развитие устойчивости к стрессу: практические советы

20.07 / Asia Times – Европа не зря напряглась – тандем Трамп-Вэнс отдаст помощь Украине Тайваню

20.07 / Экспперт Fox Business – Камала Харис не замена Байдену

20.07 / CBS – в предвыборной гонке у сторонников Трампа больше энтузиазма, нежели у сторонников Байдена

20.07 / Тест для настоящих знатоков русских народных сказок

20.07 / Трамп и Зеленский договорились о личной встрече

20.07 / Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами

20.07 / Возможная замена Байдена усиливает неопределённость президентской гонки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика