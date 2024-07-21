 

Рупор кремлевской пропаганды: Такова цена ошибок

21.07.2024, 1:15, Разное
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Командир группы СпН "Ахмат" о вопросе ошибок на войне

Такова цена ошибок

Как я говорил раньше, за время СВО, на штурмовых и диверсионных операциях, под моим командованием погибло 2 разведчика.
2 разведчика за 2 года.
Это трагедия для семей, трагедия для подразделения, трагедия для страны, но по факту, я и наше командование Ахмата, стремилось минимизировать потери личного состава.
Один из постулатов минимизации потерь и их избежания – четко спланированная операция.
Если была хоть капля сомнения в успехе, операция подлежала отмене, а план переделывался.
Ровно до тех пор, пока план не казался реальным.
Во время штурмовых операций, помимо создания "зеркального" окопа, и отработки штурма и подходов к нему, я начал активно применять отвлекающие маневры в виде проникновения диверсионных групп, которые должны были завязать бой и начать стягивать силы и внимание противника на себя.
Опорники разрезались дымовыми завесами, давая коридор для действия штурмовых групп.
Со складов доставалась "Тропа", которая помогала штурмовикам пройти 60 метров минных полей до опорника.
Набрав комплект тактических маневров в арсенал группы, мы вполне успешно выполняли боевые задачи по штурму вражеских укрепрайонов.
Всегда раненные, но никогда не погибающие.
Вспоминая 1 апреля 2024 года, и выполнение задачи по штурму подступа к горе, я уже несколько месяцев крутил в голове и пересматривал запись штурма.
Что пошло не так ? Где ошибся?
Два разведчика погибли, и в этом была моя вина, как командира, который что-то где-то не усмотрел.
В чем я ошибся? Только в одном: я не имел нормального РЭБ, защищающего от сбросов, не ожидая, что группа задержится в ожидании взвода закрепления.
Два сброса, унесшие жизни двух моих разведчиков, ещё долго снились мне следующие дни.
Такова цена наших ошибок.
Такова война.

Группа Аида, книга 1. Будни белой горы

https://t.me/iamsniper/5962 – цинк

Жду книгу в печатном варианте.
Группа "Аида" сейчас работает в Волчанске. Не так давно имело очень крупный успех в засадных действиях.


Источник: Colonel Cassad


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