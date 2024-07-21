Принты для блузок на осень: главные тренды и антитренды сезона

Правильно подобранная блузка должна быть в гардеробе любой современной модницы. Сегодня в тренде самые разные стили и принты, и знать о них необходимо. Ведь мода постоянно меняется, и важно оставаться на стиле, подбирая при этом одежду по фигуре. Вот какие блузки будут модны в предстоящем сезоне, а от чего уже давно пора бы отказаться.

Общие тренды осени-2024

Блузки с объемными рукавами станут одной из самых заметных тенденций осени 2024 года. Эти рукава преображают любой образ, придавая ему изысканность и элегантность. Также в тренде будут прозрачные блузки из органзы. Темные цветочные принты придадут образу более глубокие и драматичные тона. Особенно в моде черный, бордовый и лесной зеленый.

В тренде высокие воротники. Вдохновленные викторианской модой, современные дизайнеры включили в свои блузки кружевные оборки и банты, добавив нотку роскоши. Шелк и атлас остаются популярными осенью благодаря их блеску и элегантной драпировке. Такие блузки можно носить как днем, так и вечером.

Какие принты неактуальны этой осенью

Сейчас уже не в моде лоскутный принт. Не только потому, что минимализм — бесспорный король тенденций, но и потому, что он имеет тот устаревший вид, который не приветствуется в современной гардеробной.

Не в моде и блузки с рисунком градиент. Этот тип окрашивания больше подходит для лета, и в конце сезона такую одежду можно будет выбросить.

Блузки в горошек давно уже не популярны. Это принт, который редко можно увидеть в последних коллекциях люксовых брендов. Он полностью отодвинут на второй план. Также неактуальны разноцветные полосы на блузках. Этой осенью расцветет стиль “тихой роскоши”, и такой принт останется не у дел.

Какие принты будут особенно популярны

Принт пейсли с характерным рисунком капель воды и изогнутыми формами — большой фаворит осеннего сезона. Он обновляется практически каждый год, поэтому у этой одежды очень мало шансов выйти из моды. Геометрические узоры в стиле ретро, ​​вдохновленные 60-ми и 70-ми годами, — еще один тренд, актуальный этой осенью.

Цветочные принты в темных тонах, таких как бордовый, лесной зеленый и черный, будут очень популярны. Сочетать их можно с одеждой светлых тонов, а также с другими принтами. Осенью принты в животном стиле продолжат играть ведущую роль. Но речь идет именно о леопардовом рисунке на блузках с рукавами-фонариками и бантами.

Этнические принты с их замысловатыми узорами и насыщенными цветами будут также набирать популярность. Эти модели добавят культурный и художественный шик осенней моде-2024 и сделают их обязательным элементом любого гардероба. Хитрость заключается в том, чтобы сочетать эти блузки с базовыми предметами одежды, позволяя им занять центральное место.