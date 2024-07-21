Мнение: Чернокожий английский король, замещение англичан мигрантами и британские преступления в Афганистане

1. Английский король Эдуард VI в новом американском сериале «Моя Леди Джейн» от «Амазон» оказался чернокожим инвалидом-колясочником, любителем радуги. Это, конечно же, шутка сценаристов (ссылка):



На Prime Video вышел сериал в жанре альтернативной истории с довеском фэнтези, где «королева Англии на девять дней» Джейн Грей избегает казни, потому что ее муж — конь. <…>

Итак, в Британии XVI века, уже после того как Генрих VIII поотрубал головы всем неугодным женам и сам почил в бозе, мы застаем на английском престоле его сына Эдуарда VI (Джордан Питерс) — и он чернокожий. Но кого этим сейчас удивишь: до него чернокожими побывали Анна Болейн в сериале своего имени и королева Шарлотта в «Бриджертонах». Эдуард чахнет от загадочного недуга — скоро выяснится, что бедолагу кто-то методично травит ядом. Своей преемницей на престоле он называет Джейн Грей (Эмили Бейдер) — правнучку Генриха VII и свою закадычную подружку. <…>

В нынешнем сериале юная Джейн — идеал феминистки: бодрая и своенравная девица, которая категорически не хочет замуж, зато разбирается в травах и успешно врачует мазями срамные болезни загулявших служанок. Но властная мать (Анна Чанселлор) насильно выдает ее за сына лорда Дадли (Роб Брайдон) — красавчика и гуляку Гилдфорда (Эдвард Блюмель), чтобы поправить пошатнувшееся материальное положение семьи. И вот тут выясняется, что подлинные проделки Тюдоров показались сценаристам недостаточно зажигательными: вместо исторической вражды протестантов, к которым принадлежала Джейн, и католиков, которых представляла Кровавая Мэри, они внедрили в рассказ фантазийное противостояние этианцев, которые могут превращаться в зверей и находятся в Англии вне закона, и веритийцев — обычных людей. За браки с этианцами веритийцев казнят. Красавчик Гилдфорд Дадли на самом деле жеребец — не в метафорическом смысле, а самый настоящий, с хвостом и копытами, и Джейн могут потащить на плаху только за этот брак.

Это называется крепкая пропаганда. Вроде бы шутки да фэнтези, возмущаться даже как-то глупо. Но лошадиные дозы повестки зрители всё равно незаметно для себя впитывают.

2. По итогам прошлого года население Англии и Уэльса выросло на 1%, до 61 миллиона человек, то есть примерно на 600 тысяч за год. Рекордный прирост с 1948 года, когда демобилизовавшиеся британские солдаты устроили послевоенный бэби-бум (ссылка).

Сейчас, однако, превышение рождаемости над смертностью составило лишь 400 человек, так что практически весь 600-тысячный прирост – это мигранты из стран Азии и Африки. Да и среди всех новорождённых в Англии и Уэльсе у 1/3 матери являются мигрантками (в Лондоне этот показатель около 2/3).

Процесс идёт уже много лет: миграция поддерживает британскую демографию на плаву и позволяет населению расти. Согласно официальной версии мигранты также увеличивают экономический потенциал, что не даёт обрушиться погрязшей в долгах британской экономике.

Лично я смотрю на это с грустью и… с чувством облегчения. Британия 21 века, очевидно, уже не будет таким опасным врагом России, как раньше. В лучшем случае она станет чем-то вроде европейской Бразилии (с которой мы сможем договориться), в худшем – рассыплется на враждующие друг с другом северные филиалы Индии, Пакистана и Афганистана.

3. Их нравы. Во время войны в Афганистане британские спецназовцы из Особой воздушной службы (SAS) расстреляли 54 мирных жителей в провинции Гильменд, а затем подложили им оружие, чтобы представить талибами. Об этом преступлении публично заявил бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер, однако за полтора года расследования никому из спецназовцев обвинений не предъявили, под трибунал никто не попал.

Вместо этого тюремное заключение теперь грозит самому Мерсеру, если только он не раскроет имена тех, кто сдал ему спецназовцев (ссылка). Очевидно, власти Великобритании не хотят, чтобы разоблачения британских военных преступлений вошли в привычку…

И действительно, мистер Мерсер весьма опрометчиво нарушил вековой англосаксонский принцип: «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца». Отвечать за свои деяния британские джентльмены не собираются, да и несчастных афганцев они ни во что не ставят (по крайней мере, пока эти афганцы не перебираются в Великобританию – тут уж с ними приходится считаться).