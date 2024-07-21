 

TRT – Китай объявил войну ожирению

21.07.2024, 0:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Согласно прогнозам, в Китае к 2030 году около 40 % молодёжи будут иметь проблемы с лишним весом. В связи с этим власти развернули целую кампанию, продвигающую фитнес и здоровое питание. Многие китайцы уже сегодня испытывают проблемы с лишним весом и прибегают к помощи новомодных препаратов. Они работают, но пока мало известно о побочных эффектах, поэтому эксперты призывают относиться к ним с осторожностью.

РУЛАНД ДЕ БРЁЙНЕ, журналист: Уроженец Пекина Эрик Хоу с детства имел избыточный вес. Но последние несколько лет он делает всё, чтобы похудеть.



ЭРИК ХОУ, пользуется лекарством для похудения: В спортзале я в основном сочетаю кардио- и силовые тренировки.

РУЛАНД ДЕ БРЁЙНЕ: Максимальный вес Эрика составлял 130 кг. По его словам, у него полные родители, и ребёнком он не занимался спортом регулярно. Обеспокоенный влиянием лишнего веса на здоровье, он обратился к врачу. Тот диагностировал у Эрика метаболический синдром, посоветовав для лечения сочетать диету, физические упражнения и лекарства. Несколько месяцев назад Эрик начал использовать препарат для похудения «Оземпик». Он сбросил уже примерно 25 кг.


ЭРИК ХОУ: Изменения налицо. Многие друзья говорят, что я стал лучше выглядеть, что я похудел. Как минимум, мне стало комфортнее, и я становлюсь увереннее, слыша такое. Это даёт мне силы сделать новый шаг на пути к похудению.


РУЛАНД ДЕ БРЁЙНЕ: В Китае стремительно растёт спрос на препараты для похудения. «Оземпик» продаётся в стране с 2021 года. В некоторых интернет-магазинах цена на данный препарат доходит до 138 долларов, что в два раза выше, чем при покупке лекарства в государственной больнице.
 
Недавно датская фармацевтическая компания Novo Nordisk – производитель «Оземпик» – объявила, что получила разрешение на продажу в Китае другого своего подобного препарата – Wegovy. Однако растёт и количество подделок в интернете.
 
РУЛАНД ДЕ БРЁЙНЕ: Такой рост оборота контрафакта частично обусловлен нехваткой оригинального препарата. Регулирующие органы взяли вопрос под жёсткий контроль и начали расследование в отношении производства и продажи препаратов для снижения веса без лицензии.

РУЛАНД ДЕ БРЁЙНЕ: В прошлом месяце китайские органы здравоохранения запустили кампанию по борьбе с ожирением. Учебным заведениям и работодателям рекомендуется продвигать фитнес и более здоровое питание. По данным нового исследования здоровья нации ожидается, что к 2030 году около 40% молодёжи будут иметь лишний вес или страдать ожирением. Спрос на препараты для похудения, скорее всего, не снизится.

КЕВИН ЧУА, врач: Думаю, мы всегда пытаемся найти средство, обеспечивающее заветное сочетание безопасного и эффективного похудения, но, на мой взгляд, конкретно это лекарство – а именно, «Оземпик» – приобрело популярность благодаря большому числу знаменитостей. Кроме того, такой шумихе вокруг него способствует и сложность его приобретения.

РУЛАНД ДЕ БРЁЙНЕ: Эксперты в области здравоохранения также предупреждают, что такие препараты могут иметь серьезные побочные эффекты, часто встречаются тошнота и диарея. Тот факт, что препарат был одобрен относительно недавно, означает, что исследователи пока не знают, какие у него могут быть серьёзные долгосрочные последствия.

Руланд де Брёйне, TRT World, Пекин.

Дата публикации 19 июля 2024 года.


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