 

Рупор кремлевской пропаганды: Товарищи, добывайте хомяка!

20.07.2024, 23:00, Разное
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О роли хомяков в индустрриализации.

Источник: Colonel Cassad


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