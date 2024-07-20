Развитие устойчивости к стрессу: практические советы

Решение любой проблемы начинается с признания того, что она существует. Люди живут под постоянным давлением стресса, но как минимум в 90% случаев этого можно легко избежать. Важно понять причины и увидеть, что большую часть стрессов человек создает себе сам. О том, как противостоять напряжению и жить в более спокойном ритме, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Стресс: польза или вред?

Можно выделить два типа стресса: здоровый и нездоровый. Первый из них — это мобилизация ресурсов организма для выполнения поставленных задач. Такое состояние — нормальное проживание биоритмов, которые позволяют благополучно существовать во внешнем мире.

В рамках этого процесса утром у человека повышается уровень кортизола — гормона стресса. Благодаря этому вы просыпаетесь бодрыми, активными, готовыми к действию. Организм помогает вам после ночного отдыха — надпочечники вбрасывают в кровь здоровую порцию кортизола.

Другое дело, что в городском ритме жизни нарушаются естественные биоритмы: люди поздно ложатся, мало и плохо спят, неравномерно питаются, накачивают себя разного рода негативной информацией и мыслями. В результате они начинают проживать то, что можно назвать нездоровым стрессом. Это выражается в несвоевременных и непропорциональных реакциях на внешние сигналы.

Вечером вам трудно успокоиться и уснуть — вместо снижения уровня кортизола перед сном происходит его повышение. Вы пьете много кофе, смотрите соцсети, завидуете тем, у кого все получается, досадуете, что вам ставят мало лайков. Потом листаете новости, где трагедии сменяются криминальными новостями и экономическими кошмарами. Тут уж точно не до отдыха!

Кроме того, могут раздражать дети, не сделавшие домашнее задание, споры с мужем или женой, бытовые неприятности. Поэтому утром вы просыпаетесь с трудом, пытаясь взбодриться с помощью кофе и энергетиков. Потом — дорога на работу в пробках, встречи с хамоватыми водителями или грубыми пассажирами. На службе — сплошные дедлайны и недовольные клиенты. О каком спокойствии можно говорить? Один сплошной стресс.

Что поможет справиться с напряжением?Стрессоустойчивость формируется за счет трех простых вещей:

признания текущего порядка вещей;

устранения всего, от чего можно избавиться, что ведет к ненужным стрессовым реакциям;

изменения отношения к обстоятельствам, от которых нельзя абстрагироваться.

С чего следует начинать борьбу со стрессом?

Таблица стресса

Попробуйте провести честную оценку жизни, посмотрите на нее с целью исследования своего состояния. Сделайте простую таблицу, запишите в нее все, не думайте слишком долго — разбор данных будет потом:

первая колонка — сама стрессовая ситуация;

вторая — кто или что ее вызывает. Если это новости, то причина — вы сами и ваши поступки;

третья — описание силы стресса;

четвертая — как часто это случается.

Разбор информации

Проанализируйте созданную вами таблицу. Особенно внимательно посмотрите на те поля, где источник стресса — вы сами. Например, если вы часто пьете кофе от недостатка энергии, причем до предынфарктного состояния, то это очень тревожный звоночек.

Поиск выхода

Оцените все возможные решения, которые вы в силах принять, и действия, которые способны совершить, чтобы убрать источники стресса. Подумайте, реально ли изменить свои привычки или поведение окружающих. Радикальный вариант — отказаться от общения с некоторыми людьми.

Если вы никак не можете повлиять на происходящее, то самое разумное — перестать реагировать на него как на потенциальную угрозу. Вы же не боитесь, выходя из дома, что попадете под автомобиль. Хотя вероятность этого заметно выше, чем погибнуть в авиакатастрофе. Просто вторая ситуация в силу своего драматизма воспринимается как кошмар, который невозможно принять. Именно способность договариваться с собственным сознанием — важный шаг на пути к обретению стрессоустойчивости.

Полезные техники для снижения стресса

Есть еще пара методик, оказывающих мощное антистрессовое воздействие. Это практики, связанные с дыханием, звуком и медитацией. Например, эффект звуковых волн основан на запуске биохимической реакции синтеза оксида азота, который расширяет сосуды и снимает стресс.

Существуют голосовые саундтреки, обладающие сильнейшими гармонизирующими свойствами. Это не раз проверено с помощью различных экспериментов. Причем даже пациенты, чей стресс вызван хроническими недугами и болями, получают отличные результаты. В настоящее время изучается влияние подобных методов на солдат, переживших ПТСР, и первые опыты вполне обнадеживают.

Развитие стрессоустойчивости во многом зависит от самого человека. Если вы хотите сохранить физическое и психическое здоровье, воспользуйтесь данными советами, которые уже помогли многим людям.