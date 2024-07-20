 

Asia Times – Европа не зря напряглась – тандем Трамп-Вэнс отдаст помощь Украине Тайваню

20.07.2024, 20:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выбор Дональдом Трампом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника на президентских выборах вновь вызвал опасения европейцев по поводу того, что Америка бросит их на произвол судьбы. Вэнс известен своим неприятием помощи Украине и почти исключительным вниманием к Китаю как определяющему вызову безопасности для Соединенных Штатов, пишет Asia Times.


AP

Если Трамп победит в ноябре, Вэнс, как его вице-президент, будет способствовать переориентации внешней политики США и политики безопасности с евроатлантического региона на Индо-Тихоокеанский, пишет Asia Times. 

Выбор Вэнса сигнализирует о конце интернационалистского внешнеполитического консенсуса США после 1945 года. Европейские лидеры беспокоятся не зря: в апреле 2024 года он написал разгромную статью в New York Times, в которой утверждал, что вместо того, чтобы предоставлять больше военной помощи Украине, Вашингтон должен убедить Киев отказаться от цели восстановления своего полного суверенитета в международно признанных границах 1991 года и начать переговоры с Россией.

Если Америка решит прекратить поддержку Украины, маловероятно, что европейские союзники смогут восполнить этот пробел. Без американских военных технологий, а также разведывательной и коммуникационной сети, которую могут предоставить только США, Украина не смогла бы противостоять безжалостному натиску России.

Несмотря на эти опасения, Германия планирует вдвое сократить военную помощь Киеву в следующем году. В символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США.

Поэтому неудивительно, что даже президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что время переговоров с Россией, возможно, приближается, отмечает издание.


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