 

Экспперт Fox Business – Камала Харис не замена Байдену

20.07.2024, 20:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Плотину начинает прорывать — от Байдена отворачиваются даже его сторонники из Демократической партии, заметил Джон Левин, New York Post. При этом в интервью Fox Business он подчеркнул, что вице-президент Камала Харрис вряд ли что исправит в случае попытки заменить Байдена в предвыборной гонке: деменция ей не грозит, но она не так популярна, да и вокруг неё нет сплочённой команды.

ВЕДУЩИЙ: А сейчас с нами на связи Джон Левин. Джон, смотрите, какой контраст: единодушная, сплоченная Республиканская партия и хронически раздробленная Демократическая партия. Разница разительная, не так ли?

ДЖОН ЛЕВИН, корреспондент New York Post: Это просто поразительно! Вот вы говорите, что Байден в изоляции (из-за коронавируса), но это, по сути, метафора, отражающая более широкую картину.

ВЕДУЩИЙ: Да.

ДЖОН ЛЕВИН: Все его сторонники от него отворачиваются. Я ещё думал, что он сможет продержаться, особенно ввиду попытки убийства [Трампа] и того, что внимание СМИ переключилось с него перед съездом. Но сейчас явно всё выглядит так, как говорит ваш канал: плотину начало прорывать. Не знаю, чем всё закончится, но Камала [Харрис] тоже не сможет волшебным образом решить проблему, потому что её [кандидатура] создаст свои сложности. Очевидно, у неё не разовьётся деменция (скорее всего). Но она… Я помню её предвыборную кампанию 2020 года, которая рухнула как карточный домик ещё до начала выборов. Она проигрывала в родном штате Калифорния. К тому же, у неё серьёзные проблемы с сотрудниками [предвыборного штаба]. Её кадры – это кошмар, там сильная текучка, она не может удержать сотрудников. Президенту Байдену, что ни говори, его сотрудники очень преданы. Его люди работают на него 10, 20, 30 лет. А у Камалы глава штаба сменяется трижды за год. Всё это вызовет серьёзные проблемы, если она вдруг будет участвовать в гонке за такую высокую государственную должность.

Дата выхода в эфир 18 июля 2024 года.


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