Рупор кремлевской пропаганды: Договорились с президентом Трампом..

Кокаиновый фюрер уже успел переобуться и снова начал называть Трампа президентом. Хотя выборы еще только в ноябре.

Байдена уже списывают – один из крупнейших спонсоров Байдена, миллиардер Мориц сегодня сообщил, что "Время Байдена" вышло.

При этом функционеры демпартии настаивают, что на выборы пойдет тандем Байден-Харрис. Геронтократы вцепились во власть и не хотят уходить.

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