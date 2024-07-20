Рупор кремлевской пропаганды: Договорились с президентом Трампом..
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Кокаиновый фюрер уже успел переобуться и снова начал называть Трампа президентом. Хотя выборы еще только в ноябре.
Байдена уже списывают – один из крупнейших спонсоров Байдена, миллиардер Мориц сегодня сообщил, что "Время Байдена" вышло.
При этом функционеры демпартии настаивают, что на выборы пойдет тандем Байден-Харрис. Геронтократы вцепились во власть и не хотят уходить.
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Источник: Colonel Cassad
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