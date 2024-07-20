NASA ищет решения по переработке отходов для лунных миссий

С приближением пилотируемых полетов по программе Artemis NASA намерена реализовать экологичные решения для управления отходами в ходе длительных миссий на Луну. Программа LunaRecycle, инициированная в рамках Программы космических вызовов столетия, призвана стимулировать разработку инновационных систем переработки отходов для использования на лунной поверхности и в закрытых лунных жилищах. Цель программы – сократить количество твердых отходов во время лунных миссий, повысив устойчивость будущих космических исследований.

NASA ставит задачу свести к минимуму отходы, развивая методы их хранения и переработки в космическом пространстве, сократив количество возвращаемых на Землю отходов. Учитывая растущее количество частных и государственных лунных миссий, исследователи говорят о наступлении “лунного антропоцена” – эпохи человеческого воздействия на Луну. Предыдущие пилотируемые миссии оставили на ней посадочные модули, флаги, научное оборудование и даже человеческие экскременты. Программа LunaRecycle направлена на уменьшение антропогенного влияния на Луну.

Поддержание постоянного присутствия на Луне потребует значительных поставок с Земли. Переработка и повторное использование материалов станут ключевыми для минимизации негативного воздействия на лунную среду. LunaRecycle стремится восполнить существующий дефицит в переработке. Проект будет фокусироваться на переработке трудноутилизируемых материалов. Ожидается, что программа приведет к внедрению новых подходов к переработке, включая энергоэффективные и водосберегающие процессы, сокращение отходов и токсичных выбросов, а также создание небольших перерабатывающих установок для широкого распространения в космических общинах.

Конкурс LunaRecycle предусматривает два направления участия: “цифровой двойник” и разработка прототипа. В рамках “цифрового двойника” участники будут создавать виртуальные модели систем, способных перерабатывать один или несколько типов твердых отходов на Луне и производить один или несколько конечных продуктов. В категории разработки прототипа участники разрабатывают реальное оборудование для переработки твердых отходов на лунной поверхности.

Общий призовой фонд конкурса LunaRecycle составляет 3 миллиона долларов, из которых 1 миллион долларов выделен на разработку прототипов, а оставшиеся средства будут распределены на создание цифровых двойников. Оценка проектов начнется в мае 2025 года, после чего будут объявлены победители и правила следующего этапа.