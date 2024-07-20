 

Пенсионеров в поликлиниках начнут принимать роботы-врачи с нейросетевым интеллектом

20.07.2024, 19:33, Разное
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В пяти московских поликлиниках начался эксперимент по замене настоящих врачей на роботов с ИИ на основе нейросетевых технологий. Планируется, что они будут принимать пенсионеров, а если эксперимент окажется удачным, его распространят на всю Россию.

Пенсионеры считаются наиболее сложной категорией пациентов поликлиник – они пытаются пройти без очереди, хамят, выдумывают симптомы, отвлекают внимание досужими разговорами, слишком много говорят о своих болезнях и портят докторам статистику по выживаемости. Робот с ИИ не позволит увести беседу в стороннее русло, будет невосприимчив к хамству и проигнорирует тех, кто зашёл «просто спросить».

«Мы беспокоимся не только о здоровье пациентов, но и о врачах, – пояснили в мэрии Москвы. – Робота невозможно вывести из себя, а при попытке физического воздействия он воздействует на нарушителя слабым разрядом электрического тока или вызывает охрану».

По словам чиновников, ИИ также «неплохо» ставит диагнозы и назначает лечение. Если случай окажется сложным и пациент за время обследования ни разу не ругался и не произносил фразу «А вот раньше-то как было…», его запишут к настоящему врачу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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