Правило ложки: сколько крема с SPF-фильтрами нужно для лица, рук и ног

Защита от ультрафиолетовых лучей важна для здоровья кожи. Чтобы правильно подобрать количество крема с SPF-фильтрами для лица, рук и ног, необходимо учитывать несколько факторов.

Что влияет на синтез кожи

Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей – UVB-излучения. По этой причине его называют «солнечным витамином». Некоторые люди думают, что достаточно просто выйти на несколько минут на солнце. Это не вариант. Однако интенсивно загорать тоже не нужно. Важно, когда именно мы находимся на улице и даже во что мы одеты. Необходимо также принимать во внимание многие другие факторы, влияющие на получение витамина D от солнца.

Важны время воздействия солнечной радиации, степень воздействия на организм, а также покрыта ли кожа УФ-фильтрами или нет. Предполагается, что солнцезащитные кремы снижают синтез витамина D, но следует подчеркнуть, что они служат для защиты от вредного воздействия солнца и опасного рака кожи, поэтому полностью отказаться от них нельзя. Чем светлее цвет лица, тем быстрее впитываются солнечные лучи.

Всасывание витамина D в кровь ограничивается жировой тканью. Возраст также имеет значение. Как показали исследования, эффективность выработки витамина D снижается с возрастом.

Согласно рекомендациям, чтобы обеспечить организм необходимой дозой витамина D в течение дня, кожу в течение этих нескольких минут нельзя покрывать кремом с УФ-фильтром. После 15-30 минут пребывания на солнце следует нанести его, чтобы защититься от его вредного воздействия.

Собираясь в отпуск, нельзя забывать о продуктах, которые защитят вашу кожу от солнца, пока вы отдыхаете на пляже или у бассейна. Средства с фильтрами следует использовать круглый год, но летом такая защита становится особенно важной. Какие продукты эффективны? Почему нам следует помнить о «правиле ложки» при использовании солнцезащитного крема?

Какой крем с SPF-фильтрами выбрать

Людям с очень светлой кожей, с многочисленными веснушками на лице и теле, светло-русыми волосами или рыжими, светло-голубыми или светло-зелеными глазами, чья кожа чрезвычайно чувствительна к солнцу, следует выбирать средства с вышеупомянутой маркировкой SPF 50+. Уровень защиты от UVB-излучения оценивается более чем в 98%.

Для людей со светлой кожей, редкими веснушками, светлыми или темно-русыми или темно-рыжими волосами, серыми, голубыми или зелеными глазами, склонными к солнечным ожогам, лучший выбор – SPF 50 (защита 96–98%). Однако они также могут использовать SPF 50+.

Для слегка смуглой кожи с редкими веснушками, для людей с темно-русыми или каштановыми волосами, карими, серыми или голубыми глазами предназначены средства с SPF 15 (минимум) и до SPF 25 уровня защиты.

Солнцезащитные кремы не могут содержать SPF ниже 6. Кремы с SPF 6 или SPF 10 предназначены для людей с более темной кожей, умеренной или глубокой пигментацией, не склонных к солнечным ожогам.

Как использовать кремы с фильтром – «Правило ложки»

Выбор продукта – это одно. Правильное применение также важно. Замечено, что многие люди используют слишком мало солнцезащитных средств. Используя простое «правило ложки», которое рекомендуют, в частности, Британские ученые, мы можем быть уверены, что нанесем нужное количество продукта и избежим неприятных последствий, связанных с пребыванием на солнце.

Если мы покрываем лицо, голову, шею и руки, нам нужно использовать количество солнцезащитного крема, эквивалентное двум чайным ложкам. Вы также можете найти другие коэффициенты пересчета: одна чайная ложка крема для лица, шеи и декольте, одна для предплечий и рук, две чайные ложки для туловища (одна чайная ложка для передней части тела, другая для спины) и одна чайная ложка на каждую ногу.

Рекомендуемое количество препарата, наносимое на кожу, составляет 2 мг на квадратный сантиметр тела.

Полезные советы

О чем еще стоит помнить при использовании солнцезащитных кремов:

Все части тела, которые будут подвергаться воздействию солнца, должны быть тщательно покрыты солнцезащитным кремом. Нанесите первый слой крема за 15–30 минут до выхода на улицу, а следующий слой – при полном пребывании на солнце. Что особенно важно – чем ближе к экватору, тем выше должно быть значение SPF. Применение следует повторять регулярно. Обычно нам нужно наносить еще один слой крема примерно каждые два часа. Солнцезащитный крем следует наносить каждый раз, когда вы выходите из воды, даже если на нем написано «водонепроницаемый» (протирание полотенцем удаляет часть средства с кожи).