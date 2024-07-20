CBS – в предвыборной гонке у сторонников Трампа больше энтузиазма, нежели у сторонников Байдена

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Согласно соцопросу американских избирателей, 61% сторонников Трампа относятся к своему кандидату «с большим энтузиазмом», в то время как среди сторонников Байдена таких только 39%, пишет CBS News. Телеканал лично пообщался с избирателями той и другой партии: пока республиканцы воодушевлённо хвалили Трампа, демократы выражали журналисту своё беспокойство и неуверенность.

ТОНИ ДОКУПИЛ, ведущий CBS Mornings: Если вы и не следили прежде за президентской гонкой в США, последние несколько дней могли это изменить. Но одно дело уделять чему-то внимание, а получать от этого удовольствие — дело совсем другое. Опрос общественного мнения в преддверии праймериз показал, что значительному большинству американцев матч-реванш между Трампом и Байденом — каковой, по-видимому, и предстоит стране — внушает мысль о том, что наша политическая система в целом сейчас не работает должным образом. При этом, как мы выяснили на прошлой неделе здесь, в штате Висконсин, по энтузиазму избирателей один из кандидатов сейчас явно лидирует.

На Национальном съезде Республиканской партии танцуют. Но и до субботней стрельбы сторонники Трампа всё равно как-то выделялись. В чём мы, собственно, и убедились — за жареными колбасками…

ЖУРНАЛИСТ: О, они великолепны!

ТОНИ ДОКУПИЛ: …парой бокалов пива и целой горой висконсинского сыра…

ЖУРНАЛИСТ: Вы планируете поужинать или отпраздновать — вот в чём вопрос…

ТОНИ ДОКУПИЛ: …мы решили найти ответы на некоторые фундаментальные вопросы насчёт выборов-2024.

ЖУРНАЛИСТ: За предвыборной кампанией следите?

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Безусловно.

ТОНИ ДОКУПИЛ: В ресторане Brat Stop в Кеноше почти все заявили, что следят за политикой.

ЖУРНАЛИСТ: А вы будете голосовать?

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ РЕСТОРАНА: Да! Определённо!

ЖУРНАЛИСТ: Определённо?

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ РЕСТОРАНА: Определённо. Здесь и говорить даже не о чем. Да.

ТОНИ ДОКУПИЛ: Однако стоит только спросить о том, какие, собственно, чувства вызывает у них это голосование, и сразу заметна перемена…

ЖУРНАЛИСТ: У вас это вызывает воодушевление или, может, тревогу? Или, может, разочарование?..

ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ: Нет… Хочу, чтобы перед выборами Иисус всё-таки сошёл с небес.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: У меня сердце щемит, когда думаю об этом… Я очень беспокоюсь.

ТОНИ ДОКУПИЛ: Сторонники Байдена часто испытывают определённые сомнения или же даже мечтают о другом варианте.

ЖУРНАЛИСТ: Определились, за кого будете голосовать?

МУЖЧИНА: Да.

ЖУРНАЛИСТ: И за кого?

МУЖЧИНА: За президента Трампа.

ТОНИ ДОКУПИЛ: А вот сторонники Трампа всецело поддерживают своего кандидата.

ЖУРНАЛИСТ: А вы ощущаете какое-то воодушевление насчёт своего выбора?

МУЖЧИНА: Безусловно.

ТОНИ ДОКУПИЛ: И это не застольная бравада. Соцопрос, проведённый в Висконсине в прошлом месяце, показал, что 61 процент сторонников Трампа говорят о том, что относятся к своему кандидату «с большим энтузиазмом»; среди сторонников Байдена таких только 39 процентов. Более того, согласно опросу CBS News, после настораживающего выступления на дебатах в прошлом месяце почти половина демократов по всей стране считает, что Байдену следует выйти из предвыборной гонки.

БАЙДЕН: Мы наконец-то победили Medicare…

ТОНИ ДОКУПИЛ: Но, какие бы чувства они ни вызывали, выборы есть выборы. И в располагающемся неподалёку магазине-ресторане Mars Cheese Castle, среди сыров и сопутствующих товаров, мы нашли немало таких вот не особо воодушевлённых представителей электората Байдена.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Мы все можем мечтать и представлять себе что-то получше. Но кандидат у нас сейчас один… так что…

ТОНИ ДОКУПИЛ: И вот ключевая характеристика выборов-2024: большинство избирателей испытывают серьёзные сомнения по поводу обоих кандидатов. Две трети респондентов «не особенно уверены» или «вовсе не уверены» насчёт физического здоровья Байдена. Большинство сомневается, и что Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, будет вести себя этично.

ЖУРНАЛИСТ: Воодушевлены ли вы по поводу своего выбора?

ПОСЕТИТЕЛИ: Нет. Нет.

ЖУРНАЛИСТ: Нет? У многих такое же ощущение…

МУЖЧИНА: Думаю, ни тот ни другой не идеальный вариант…

ТОНИ ДОКУПИЛ: Тем не менее, немало избирателей сейчас наблюдают за ситуацией и ждут каких-то перемен.

Дата выхода в эфир 18 июля 2024 года.