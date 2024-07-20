 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождены Песчаное и Розовка

20.07.2024, 18:30, Разное
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А вот еще хорошие новости.
Сообщают об освобождении Песчаного (Сватово-Купянское направление) и Розовки.
В Песчаном поднят флаг 1-й Гвардейской танковой армии.
В Розовке поднят флаг России.

Также практически освобожден Прогресс и Лозоватское + серьезное продвижение Красногоровки, котораря станет следуующим городом освобожденным ВС РФ. Далее будет очередь Дзержинска.

Джихади Джулиан верещит о скором коллапсе фронта ВСУ на Донбассе.
Пока еще не коллапс, но на Донецком направлении у ВСУ очень серьезные проблемы со стабилизацией фронта.

Источник: Colonel Cassad


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