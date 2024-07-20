Рупор кремлевской пропаганды: Освобождены Песчаное и Розовка

А вот еще хорошие новости.

Сообщают об освобождении Песчаного (Сватово-Купянское направление) и Розовки.

В Песчаном поднят флаг 1-й Гвардейской танковой армии.

В Розовке поднят флаг России.

Также практически освобожден Прогресс и Лозоватское + серьезное продвижение Красногоровки, котораря станет следуующим городом освобожденным ВС РФ. Далее будет очередь Дзержинска.

Джихади Джулиан верещит о скором коллапсе фронта ВСУ на Донбассе.

Пока еще не коллапс, но на Донецком направлении у ВСУ очень серьезные проблемы со стабилизацией фронта.

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