Тест для настоящих знатоков русских народных сказок

С детства каждый из нас знает русские народные сказки. Мы слышали их в колыбели, в детском саду, в школе. Сказки сопровождают нас на протяжении всей жизни. С ними мы учимся, узнаем мир. Они дают нам советы, помогают стать добрее, сильнее и смелее. Но так ли хорошо мы познали историю о Бабе Яге и Лешем, Царевне-лягушке и трех богатырях? Самое время проверить!

1. К кому попал в плен Кощей-Бессмертный?

А. Ивану-Царевичу

Б. Марье-Маревне

В. Микуле-Селяновичу

2. Кто заставил Кота-Баюна служить себе?

А. Иван-Царевич

Б. Святогор

В. Садко

3. Какая из этих сказок является народной?

А. Сказка о золотой рыбке

Б. Сивка-Бурка

В. Огниво

4. Как в русском фольклоре называется птица Феникс?

А. Алконост

Б. Финист

В. Жар-птица

5. Кем является леший?

А. Лесная нечисть

Б. Дух-хозяин леса

В. Хозяин болота

6. Какой из трех знаменитых богатырей самый слабый?

А. Алеша Попович

Б. Добрыня Никитич

В. Илья Муромец

7. Что было в сумке богатыря Микулы Селяниновича, что Святогор не смог ее поднять?

А. Вся тягость земли

Б. Русская земля

В. Камни

ОТВЕТЫ

1. Б

2. А

3. Б

4. В

5. Б

6. А

7. А