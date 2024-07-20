 

Тест для настоящих знатоков русских народных сказок

20.07.2024, 18:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С детства каждый из нас знает русские народные сказки. Мы слышали их в колыбели, в детском саду, в школе. Сказки сопровождают нас на протяжении всей жизни. С ними мы учимся, узнаем мир. Они дают нам советы, помогают стать добрее, сильнее и смелее. Но так ли хорошо мы познали историю о Бабе Яге и Лешем, Царевне-лягушке и трех богатырях? Самое время проверить!

1. К кому попал в плен Кощей-Бессмертный?

А. Ивану-Царевичу

Б. Марье-Маревне

В. Микуле-Селяновичу

2. Кто заставил Кота-Баюна служить себе?

А. Иван-Царевич

Б. Святогор

В. Садко

3. Какая из этих сказок является народной?

А. Сказка о золотой рыбке

Б. Сивка-Бурка

В. Огниво

4. Как в русском фольклоре называется птица Феникс?

А. Алконост

Б. Финист

В. Жар-птица

5. Кем является леший?

А. Лесная нечисть

Б. Дух-хозяин леса

В. Хозяин болота

6. Какой из трех знаменитых богатырей самый слабый?

А. Алеша Попович

Б. Добрыня Никитич

В. Илья Муромец

7. Что было в сумке богатыря Микулы Селяниновича, что Святогор не смог ее поднять?

А. Вся тягость земли

Б. Русская земля

В. Камни

ОТВЕТЫ

1. Б

2. А

3. Б

4. В

5. Б

6. А

7. А


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Трамп и Зеленский договорились о личной встрече

20.07 / Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами

20.07 / Возможная замена Байдена усиливает неопределённость президентской гонки

20.07 / «Очень серьёзный риск» — Болтон уверен, что Трамп попытается вывести США из НАТО

20.07 / Не только Украина – тандем Трампа и Вэнса переосмыслит всю внешнюю политику США — Responsible Statecraft

20.07 / Орбан продолжит «мирную миссию» в отношении Украины, несмотря на критику Евросоюза

20.07 / Граница США была в безопасности при Трампе, а при Байдене там катастрофа

20.07 / На съезде республиканцев Трамп не скупился на обещания и показал всем, кто «в доме хозяин»

19.07 / Вопрос политического выживания — демократы боятся потерять влияние из-за упёртости Байдена

19.07 / Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика