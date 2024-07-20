Мнение: Жалобы на тоталитаризм в Прибалтике, Латвия против релокантов, эстонские учителя не знают эстонский

1. Страны Прибалтики, как известно, были утеряны Лениным вскоре после революции, но при Сталине были возвращены в состав России. С одной стороны, это было справедливо: земли исторически русские, с изрядным процентом чисто русского населения и с сомнительной местной культурой. Одной из моих любимых книг в детстве была «Весна» Оскара Лутса. Позже, однако, я прочёл «Лето» и был обескуражен, скажу мягко, некоторыми особенностями национального самосознания автора…

Сейчас прибалты жалуются на ужасы советской «оккупации». Вот мнение Историка-алкоголика на этот счёт (ссылка):



Жалобы прибалтов на оккупацию, репрессии и тоталитаризм издалека, конечно, выглядят обосновано: маленькие симпатичные республики, были насильственно присоединены, их элита и интеллигенция репрессированы, жить приходилось в невыносимых условиях жуткого советского быта и удушливой атмосферы несвободы.

Всё это так, пока не подкрутить фокус исторического микроскопа, и тогда картина «тоталитарной оккупации» становится интересней.

Во-первых, сама советская власть – плоть от плоти, кровь от крови прибалтийского национализма, вспыхнувшего в революцию. Латышские и эстонская стрелковые дивизии — это гвардия большевиков, своими штыками оборонявшая их власть в столице, вносившая решающий вклад в ряд сражений войны. Кроме того, прибалты были национальной базой для кадрового комплектования органов ВЧК-ОГПУ, ставшего основой репрессивного аппарата.

Во-вторых, реальные ужасы советского тоталитаризма прибалты испытали в короткий период – 1940-1941 годов, когда реально была зачищена национальная элита и национальная интеллигенция, только за то, что она буржуазная.

Жалобы на поствоенные репрессии в Прибалтике нужно воспринимать через призму массового коллаборационизма. Литовцы, латыши и эстонцы сами, без помощи немцев уничтожили еврейское население своих стран, простым и массовым способом – соседи прибалты расправились с соседями евреями. Массово участвовали в добровольческих формированиях СС, коллаборационистской полиции, парамилитарных формированиях.

Александр Дюков пишет, что семья Каллас была замешана в участии в эстонском парамилитарном формировании “Омакайтсе” – созданном нацистами в 1941 г.

А вот дальше начинается заигрывание с обществом прибалтийских республик. Как мы знаем, тоталитаризм – это подавления общества, заигрывание – это признак намного более мягких режимов.

Заигрывание в основном заключалось в том, что в Эстонии, Латвии и Литве создаётся витрина достижений социалистических экономики и общества. Цензура и контроль делают максимально мягкими, а снабжение осуществляется по высшему разряду, также как снабжают Москву, плюс всякие западные вольности:

Довлатов в Таллине 1970-х выпивает в коктейль-баре «Мюнди», пишет и публикует в местных журналах экспрессионистские рассказы, которые бы никогда не пропустили в РСФСР.

Лайма Вайкуле [исполняет танцы] в варьете «Юрас перле» при ночном баре в Юрмале.

Донатас Банионис ставит в своём театре в Паневежисе пьесы, которые запрещаются или жёстко цензурируются в остальном СССР.

Хоть Прибалтика снабжается по московским нормам, но, конечно, тоже неидеально. Например, Довлатов жалуется, что в 1976 году в магазинах Таллина начались перебои с ветчиной, хотя до этого лежала в свободной продаже.

Для контраста может почитать дневник журналиста Игоря Дедкова о жизни в Костроме середины 1970-х. <…>

Советский Союз – был антиимперией, где распределение ресурсов между метрополией и «оккупированными колониями» осуществляется в пользу «колоний».

В этой оптике, конечно, прибалты, не жертвы оккупации, а скорее сами являлись оккупантами, живших все эти годы за счёт России и гораздо лучше, чем русские.

И действительно: права возмущаться советской оккупацией у прибалтов нет, так как эту самую оккупацию они сами и устанавливали изо всех сил. Октябрьская революция была революцией окраин — прибалты, евреи, поляки, грузины и прочие жители окраинных регионов собрались вместе, чтобы захватить русский центр и развязать бескомпромиссную борьбу против «великорусского шовинизма», то есть против всего русского.

2. В Прибалтике, разумеется, хватает и порядочных, и талантливых, и каких угодно ещё национальных кадров, чистокровных эстонцев-литовцев-латышей до десятого колена. Однако, видимо, их оказалось мало, чтобы построить достойную независимую культуру. Пока что мы видим, что прибалтийская культура как минимум наполовину состоит из ядрёной ксенофобии, то есть из ненависти к немцам, евреям и русским, которая, в зависимости от исторического момента, распределяется в разных пропорциях по отношению к разным «чужакам».

Сейчас, например, прибалтийский вайб требует ненавидеть русских. Неудивительно, что дела у русскоязычных релокантов с недостаточно арийскими черепами идут неважно. Вот, к примеру, новость из Латвии (ссылка 1, ссылка 2):



В Латвийском национальном театре должна быть постановка Крымова “Записки сумасшедших” с Хаматовой (“о попытках уехавших из страны актеров понять свое место в мире”) – но директор театра Марис Витолс вдруг заявил, что национальная сцена «не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке».

Теперь, как обычно, беглые рыдают: как так, мы же антипутинские! <…> …в прекрасном европейском мире их всегда будут давить как русских, спасти может только удостоверение “полезного русского”, для получения обращайтесь в ближайший Russenrat.

<…>

Между тем Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра, Херманис ещё и плюнул вслед: дескать, недоволен работой актрисы.

Прошла любовь, завяли помидоры, роль Раисы Максимовны в прошлом, на русском выступать нельзя, латышский язык не выучен, а ролей глухонемых в театре больше нет.

Теперь Хаматова собирается побираться ездить с гастролями по эмигрантским диаспорам.

3. В Эстонии тем временем школьные учителя едва говорят на эстонском языке (ссылка):

В Эстонии за июньский контрольный период только 20 процентов педагогов успешно сдали экзамен на знание эстонского языка. К началу учебного года школы могут столкнуться с катастрофической нехваткой персонала, сообщает портал Delfi.

В связи с массовым переходом школ на обучение на эстонском языке, учителя республики до 1 августа должны пройти аттестацию языковых навыков. Так, педагоги, которые намерены преподавать в новом учебном году на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2, а те, кто преподают на эстонском — на уровне C1.

В июне только 22,7 процента учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18 процентов — на уровне C1.

Погодите, а как же советская и постсоветская эстонизация, сопровождающаяся насильным насаждением эстонского и ущемлением русского языка? А она провалилась. Эксперимент по созданию прибалтийской культуры закончился неудачей, так как культуру пытались создать при помощи слабых кадров, типа госпожи Каллас, и за чужой (то есть за русский) счёт.

Дальше будет только хуже, так как интернет, подобно радио и телевизору в 20-м веке, создал уже глобальное пространство. В этом пространстве даже настоящим культурам, если они маленькие, приходится очень тяжело.