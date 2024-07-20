 

Демократическая партия США откроет центры по бесплатному обучению стрельбе

20.07.2024, 17:33, Разное
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Стрелковое
мастерство большинства американцев находится на удручающе низком уровне
несмотря на то, что во многих штатах разрешена свободная продажа оружия – с таким заявлением выступила экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси
Пелоси. Чтобы это исправить, Демократическая партия проспонсирует создание
центров обучения стрельбе в 31 штате.

Пелоси на привела график, на котором видна деградация подготовки стрелков
со времён убийства Джона Кеннеди в 1963 году в Техасе и до наших дней. По
мнению политика, рядовые сторонники демократов «остаются беззащитными перед зарвавшимися популистами», не говоря уже о более серьёзных мишенях, таких как «вооружённые белые супремасисты и противники социального прогресса».

В создаваемых стрелковых центрах любой желающий сможет пройти базовый и расширенный курсы с упором на владение автоматическими и снайперскими винтовками. Приоритет в обучении будет отдаваться наиболее радикальным сторонникам Демпартии, лицам с ментальными особенностями, убеждённым социалистам и коммунистам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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