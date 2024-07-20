 

Игровой монитор Predator с MiniLED представлен на российском рынке

20.07.2024, 17:00, Разное
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В российских магазинах появился высокотехнологичный MiniLED-монитор Predator, оснащенный передовой подсветкой для улучшения качества изображения. Новинка обладает внушительным 31,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и частотой обновления 150 Гц.

Благодаря подсветке MiniLED экран получил 1152 зоны затемнения, что существенно улучшает контрастность и позволяет отображать более четкие изображения, особенно в темных сценах. Время отклика составляет всего 0,5 мс, а поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и артефактов.

Пиковая яркость монитора достигает 1000 нит, обеспечивая яркую и насыщенную картинку. Цветовые пространства Adobe RGB и DCI-P3 охвачены на 99%, что гарантирует реалистичные и естественные цвета.

Predator X32QFS оснащен всеми современными интерфейсами, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой зарядки других устройств до 65 Вт. Режим DisplayPort Multi-Stream Transport позволяет объединять несколько мониторов в единую систему.

Для защиты зрения пользователей в мониторе реализованы технологии Acer BlueLightShield Pro, ComfyView и Flickerless. Встроенные динамики мощностью 3 Вт каждый обеспечивают качественный звук, а для подключения внешних акустических систем предусмотрен разъем 3,5 мм.

Predator X32QFS доступен в российских магазинах по цене 108 тысяч рублей. Ранее на рынок был выпущен игровой монитор Nubia QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц стоимостью 90 тысяч рублей.


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