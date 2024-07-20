Трамп и Зеленский договорились о личной встрече

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В ходе телефонной беседы с Трампом Зеленский поздравил его с окончательной номинацией на выборах и договорился о личной встрече, пишет The Washington Post. Экс-президент США ещё раз подчеркнул, что в случае победы «прекратит войну» и усадит стороны конфликта за стол переговоров.



AP

В пятницу состоялись телефонные переговоры между Зеленским и Трампом, чьё возвращение в Белый дом может резко изменить политику США по Украине, пишет The Washington Post. Обе стороны отметили, что Зеленский поздравил экс-президента с официальной номинацией от республиканцев на президентских выборах и осудил покушение.

В заявлении по итогам беседы Зеленский также отметил важность американской поддержки для Украины. Он добавил, что стороны договорились назначить личную встречу, чтобы обсудить «шаги к справедливому и по-настоящему прочному миру».

Трамп в соцсетях ещё раз подчеркнул, что в случае прихода к власти «прекратит войну», а «обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию». Ранее осведомлённые источники сообщили газете, что экс-президент в личной беседе планировал надавить на Киев и заставить его отказаться от ряда территорий, чтобы завершить конфликт.