Рупор кремлевской пропаганды: В Белоруссии приговорили к смертной казни немецкого наемника
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новости смертной казни.
В Белоруссии к расстрелу приговорили немецкого наемника Рико Кригера, воевавшего на стороне украинских нацистов в состава змагарского батальона Калиновского, котоый находится на подсосе у ГУР МОУ. В общем, там клейма негде ставить. Персонажа повязали еще осенью 2023 года. И вот дело дошло до приговора.
Казнить немецких нацистов – хорошая белорусская традиция с 1944-1945 годов.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет