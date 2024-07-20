Рупор кремлевской пропаганды: В Белоруссии приговорили к смертной казни немецкого наемника

Новости смертной казни.

В Белоруссии к расстрелу приговорили немецкого наемника Рико Кригера, воевавшего на стороне украинских нацистов в состава змагарского батальона Калиновского, котоый находится на подсосе у ГУР МОУ. В общем, там клейма негде ставить. Персонажа повязали еще осенью 2023 года. И вот дело дошло до приговора.

Казнить немецких нацистов – хорошая белорусская традиция с 1944-1945 годов.

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