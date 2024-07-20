 

Пять россиян пострадали в турецком отеле из-за утечки газа

20.07.2024, 15:55, Разное
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В пятизвездочном отеле Sealight Resort в Кушадасы на западе Турции из-за поломки бойлера утек угарный газ, в результате чего пострадали пять российских туристов.

Как пишет российское посольство в Турции, инцидент произошел 18 июля, когда в гостинице вышел из строя бойлер для подогрева воды, что привело к утечке газа. В результате пять россиян были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны из больницы.

Пострадавшим туристам были предоставлены другие номера, и с тех пор никаких жалоб больше не поступало. Сам отель находится на берегу Эгейского моря и имеет собственный пляж.

По словам одного из отдыхающих, Дмитрия (имя изменено), приехавшего в отель с семьей, утром 18 июля взрослые проснулись с сильной головной болью, а ребенок потерял сознание. Позже у него начались судороги, и родители вызвали врача. Семью вместе с другими пострадавшими из того же отеля и сотрудниками Sealight Resort отправили в больницу. Медики установили, что пострадавшие отравились газом, хотя запах в номерах отсутствовал.

В тот же вечер состояние пострадавших улучшилось, и их отправили обратно в отель, где их ожидала полиция. Часть гостей перевели в другие номера, а часть покинула отель. Sealight Resort возместил всем пострадавшим убытки.


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