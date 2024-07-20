В Самаре переименуют школу, названную в честь криминального авторитета

Власти Самары решили переименовать школу №162, названную в честь предпринимателя и мецената Василия Розанова, также известного как Вася Сибирь. Отдельные общественники считают, что он якобы был криминальным авторитетом, и выступают против его имени в городской топонимике.

Розанов погиб 16 марта 1999 года. Когда его автомобиль BMW E39 двигался по Симферопольской улице, неизвестные перекрыли дорогу и выпустили по нему снаряд из РПГ, после чего из автоматов расстреляли ВАЗ-21099, в котором ехали бойцы охранного предприятия Розанова. На его похоронах присутствовали многие чиновники регионального и федерального уровня, включая замгубернатора Георгия Капустина, известного в городе как Гоша Капут, – он пообещал назвать в честь бизнесмена школу и «покрошить косорылых ублюдков за Васю», не уточняя, о ком идёт речь. Как минимум первое обещание замглавы региона сдержал – на YouTube даже сохранилось видео, на котором Кирсанов инспектирует свою родную школу, объявляет о её переименовании и обещает директору «навести марафет».

Решение о переименовании приняли после обращения активистов из числа родителей учеников, обеспокоенных тем, какой пример подаётся подрастающему поколению. Источники местных СМИ в мэрии сообщают, что школу могут назвать в честь Игоря «Абхаза» Адзинова – другого самарского бизнесмена, общественника и мецената, застреленного возле своего подъезда в июне 1997 года. Окончательное решение будет принято до 1 сентября.

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