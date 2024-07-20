 

WSJ – возможная замена Байдена усиливает неопределённость президентской гонки

20.07.2024, 14:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президентская гонка в США впервые за 40 лет проходит в такой неопределённости: вероятная замена Байдена сбивает с толку обе партии, считает The Wall Street Journal. Республиканцы боятся потерять своё преимущество, а демократы опасаются, что им уже никак не удастся вырвать победу.


AP

Стабильная президентская гонка в США превратилась в скучный дисбаланс сил, пишет The Wall Street Journal. Воодушевлённые республиканцы объединились вокруг Трампа после попытки покушения, тогда как в лагере демократов кризис: более 30 конгрессменов и сенаторов призвали Байдена снять свою кандидатуру, спонсоры прекращают давать деньги, а рейтинг президента падает даже в штатах, где всегда поддерживали Демократическую партию.

За последние 40 лет ещё ни одна президентская кампания не проходила в такой неопределённости за три месяца до выборов. Возможная замена Байдена сбивает с толку обе партии: республиканцы беспокоятся, что новый кандидат соперников может свести на нет их преимущество, а демократы опасаются, что им уже никак не удастся вырвать победу.

Скорее всего, новым выдвиженцем от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис. В зависимости от того, кого выберут её заместителем, она может стать сильным кандидатом и зарядить энергией свою партию. Независимые избиратели также могут поддержать её в благодарность за избавление от ненавистной дуэли Байден-Трамп, однако опросы показывают, что публичный имидж Харрис так же испорчен, как и у Байдена.


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