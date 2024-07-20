Пенсионер, закончивший бесплатные курсы по Python, 4 года пролезал в поликлинике мимо электронной очереди

В одной из государственных поликлиник Подольска разоблачили пенсионера, который нашёл способ попадать на приём врача, минуя электронную очередь.

77-летний мужчина использовал для этого знания, полученные на бесплатных курсах по Python.

Пенсионер воспользовался уязвимостью в сетевом протоколе электронной очереди, объясняет эксперт в области кибербезопасности. Ему удалось подобрать ключи шифрования и подменять пакеты с данными таким образом, чтобы его номеру в очереди отдавался первый приоритет.

Разоблачить злонамеренные действия смогли лишь случайно после того, как он, проникнув во внутреннюю сеть поликлиники, по ошибке установил фотографию своего паспорта на рабочий стол главного врача. Отрицать вину пенсионер не стал, и объяснил поступок тем, что он так привык.

– В Союзе было много способов пройти мимо очереди, – говорит посетитель поликлиники. – Например, можно было сказать, что забыл в кабинете у врача шапку, или что ты почтальон. С появлением компьютеров и электронных очередей старые трюки перестали работать. Мне пришлось даже освоить программирование и изучить алгоритмы шифрования, чтобы снова заниматься любимым делом.

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