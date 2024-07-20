Трёхсотую в России велоэлектростанцию открыли в Костромской губернии
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Имперский министр рукоделия и торга, граф Василий Муторов торжественно открыл в Костромской губернии юбилейную трёхсотую велоэлектростанцию на просторах самой большой империи в мире.
Масштабы русского производственного гения поражают – всего за пятилетие был реализован Императорский план электрификации России, пришедший на смену маргинальным идеям о развитии ядерной, тепловой и водной энергетики, а также не завершённой при анархо-капитализме программе тотальной газификации.
Помимо энергетических проблем, такие станции решают проблему с трудоустройством простолюдинов, которые не смогли устроиться на работу крепостными.
«Сейчас у нас посменно крутят педали поочерёдно полторы тысячи батраков, вырабатывая дневную норму в 3 киловатта. Живут они в бараках недалеко от работы. В итоге страна обеспечена чистой электроэнергией, экономика растёт и весь мир нам завидует», – сказал боярин.
(на фото виды Костромы после назначения её градоначальником графа Собянина)
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