 

Назван порядок действий при пищевом отравлении

20.07.2024, 11:25, Разное
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Пищевое отравление проявляется рядом симптомов, среди которых боли в животе, вздутие, рвота, диарея, лихорадка, головокружение и слабость. Их интенсивность зависит от степени обезвоживания.

В случае отравления необходимо незамедлительно устранить возможные причины, которыми могли быть испорченные продукты питания. Специалисты рекомендуют использовать сорбенты, способствующие выведению токсинов из организма.

Для облегчения состояния можно принять следующие лекарства:

  • Средства от боли (спазмолитики);

  • Противорвотные препараты;

  • Средства от диареи: сорбенты в двойной дозировке.

Гастроэнтерологи подчеркивают важность восполнения жидкости при отравлении, поскольку ее дефицит может привести к потере сознания. Питье следует осуществлять небольшими порциями, но часто. Даже при наличии рвоты человеку необходимо давать жидкость в виде воды или чайной заварки.

При ухудшении состояния пострадавшего, появлении заторможенности, сонливости, сильных болей в животе, проблем с мочеиспусканием, лихорадки или длительном течении болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.


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