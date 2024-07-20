Назван порядок действий при пищевом отравлении
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Пищевое отравление проявляется рядом симптомов, среди которых боли в животе, вздутие, рвота, диарея, лихорадка, головокружение и слабость. Их интенсивность зависит от степени обезвоживания.
В случае отравления необходимо незамедлительно устранить возможные причины, которыми могли быть испорченные продукты питания. Специалисты рекомендуют использовать сорбенты, способствующие выведению токсинов из организма.
Для облегчения состояния можно принять следующие лекарства:
- Средства от боли (спазмолитики);
- Противорвотные препараты;
- Средства от диареи: сорбенты в двойной дозировке.
Гастроэнтерологи подчеркивают важность восполнения жидкости при отравлении, поскольку ее дефицит может привести к потере сознания. Питье следует осуществлять небольшими порциями, но часто. Даже при наличии рвоты человеку необходимо давать жидкость в виде воды или чайной заварки.
При ухудшении состояния пострадавшего, появлении заторможенности, сонливости, сильных болей в животе, проблем с мочеиспусканием, лихорадки или длительном течении болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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