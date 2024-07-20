Новый iPhone SE получит обновленный дизайн и производительность

Утечки из китайских источников указывают на то, что предстоящий iPhone SE будет отличаться обновленным внешним видом, заимствовав дизайн задней панели у флагманского iPhone 16. Ранее предполагалось, что он унаследует размеры корпуса от iPhone 14, однако недавние сведения свидетельствуют о потенциальном переходе на новое шасси.

Такие изменения могут отражать интеграцию улучшенной системы камеры. Слухи указывают на возможность установки 48-мегапиксельного сенсора, что потребует корректировок в дизайне, поскольку корпус iPhone 14 оснащен 12-мегапиксельной камерой. Существует также вероятность, что Apple может добавить двойную камеру в бюджетный смартфон, хотя такие предположения пока не подтверждены.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет соответствовать пределам доступности, его стоимость составит примерно 44 000 рублей. Он будет оснащен безрамочным дисплеем с системой Face ID, 6,1-дюймовым экраном и производительным процессором Apple A18, аналогичным применяемому в iPhone 16. Также предполагается наличие порта USB Type-C и кнопки действия.