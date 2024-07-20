«Очень серьёзный риск» — Болтон уверен, что Трамп попытается вывести США из НАТО

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В интервью MSNBC бывший советник Белого дома Джон Болтон выразил уверенность, что в случае переизбрания Дональд Трамп может попытаться покинуть Североатлантический альянс. По словам политика, экс-президент не понимает сути военного блока и считает, что США предоставляют защиту «сборищу неблагодарных европейцев».

КЭТИ ТЁР, ведущая MSNBC: Надо сказать, что сейчас много освещаются — в частности, стоит отметить отличную работу (журналистки NBC. — ИноТВ) Андреи Митчелл, — сомнения и переживания союзников по НАТО насчёт второго срока Дональда Трампа и того, смогут ли они полагаться на США. Ведь Дональд Трамп, разумеется, не очень-то жалует НАТО и каких-то дружественных заявлений насчёт альянса от него не слышно.

Но, если говорить, собственно, о его политике в отношении НАТО в ходе его президентства – можно ли сказать, что она носила дружественный характер? Так, у нас в гостях был председатель комитета (палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) по разведке Майк Тёрнер. Он считает, что носила и что с НАТО всё будет в порядке.

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник Белого дома по нацбезопасности: Ну, мне хотелось бы думать, что…

МАЙК ТЁРНЕР, конгрессмен: Если говорить о той политике, которую мы уже видели, то, я думаю, можно сказать с очень большой долей уверенности, что он опять-таки укрепит НАТО… и что НАТО, определённо, ничего не угрожает…

КЭТИ ТЁР: Прошу прощения за эту неожиданную вставку. Но что вы всё-таки думаете на этот счёт?

ДЖОН БОЛТОН: Ну, я, конечно, отношусь с большим уважением к мнению господина председателя, но должен сказать, что его не было там со мной в Брюсселе на саммите НАТО в 2018 году, когда Трамп был, в общем-то, на дюйм от того, чтобы выйти из альянса.

Он не понимает суть НАТО. Он воспринимает альянс в таком разрезе: Америка предоставляет подрядные услуги в оборонной сфере сборищу неблагодарных европейцев, которые за них не платят, и, я думаю, что, будь по его воле, из альянса он бы вышел. Я считают, риск здесь очень серьёзный.

Дата публикации 17 июля 2024 года.