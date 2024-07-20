 

Samsung готовит к выпуску складной смартфон с толщиной 7 мм

20.07.2024, 10:20, Разное
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Корейский гигант Samsung готов впечатлить нас инновацией, выпуская складной смартфон толщиной всего 7-8 мм. Известный своей серией Galaxy Z, Samsung был подвергнут критике за громоздкий дизайн и недостаток нововведений.

Согласно отчетам, компания уже работает над ультратонким устройством, призванным стать самым тонким складным смартфоном на рынке. Этот предстоящий новичок затмит даже ожидаемый Galaxy Z Fold6 Slim, толщина которого оценивается в 10 мм.

Хотя название и дата выпуска нового устройства еще не объявлены, его впечатляющий тонкий профиль в сложенном состоянии составит всего около 7 мм. Для сравнения, Galaxy Z Fold6 имеет толщину 12,1 мм, а Honor Magic V3 — 9,3 мм.

В то время как тонкий дизайн безусловно привлекателен, возникает вопрос о долговечности и безопасности смартфона толщиной 7-8 мм. При разворачивании его две половины будут еще тоньше, что вызывает беспокойство о возможном ущербе.

Кроме того, компактный размер корпуса ставит под сомнение емкость аккумулятора. Тонкий корпус не позволяет разместить батарею значительного размера, что может повлиять на автономность устройства. Например, Z Fold6 обладает аккумулятором всего на 4400 мАч, что не соответствует современным стандартам смартфонов с фиксированной конструкцией.

По слухам, продажи китайских смартфонов в РФ стоимостью более 50 000 рублей выросли в 3,5 раза. Будет ли новый ультратонкий смартфон Samsung достойным конкурентом этим устройствам высокого класса? Время покажет.


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