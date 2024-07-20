«Прошу прощения у Вас и всего советского народа за гнусную ложь о полёте на Луну» – опубликовано письмо Нила Армстронга Леониду Брежневу

Накануне 55-ой годовщины «высадки американцев на Луну» на сайте Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) было опубликовано письмо Нила Армстронга, которое астронавт отправил Леониду Брежневу в августе 1969 года.

В нём самый известный астронавт покаялся за участие в «лунной афере» и попросил лидера СССР и весь советский народ «не судить его строго».

– Дорогой Леонид Ильич, прошу прощения у Вас и всего советского народа за гнусную ложь о полёте на Луну. Разумеется, я там не был, всё снимали в Голливуде. СССР в космосе на голову превзошёл США, поэтому наши политики банально начали лгать. Им не впервой, – написал Армстронг.

В ответном письме, которое также опубликовано на сайте ГАРФ, Брежнев порекомендовал американскому астронавту «не высовываться» и поблагодарил его за смелость.

– Нил, Бог простит, а я запомню. Зла на вас не держу. Любой здравомыслящий человек понимает, что американцам до Луны, уж простите, как раком до рая. Когда США развалятся, мы расскажем миру всю правду, – ответил Армстронгу советский лидер.

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