 

Невролог Шаймарданов назвал редкие, но верные признаки инсульта

20.07.2024, 9:10, Разное
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Инсульт, опасное поражение мозга, требует скорейшей медицинской помощи. Поэтому важно знать его проявления, в том числе редкие, о которых пояснил уфимский невролог Руслан Шаймарданов.

Помимо классических симптомов (головная боль, слабость половины тела, головокружение), существуют менее известные признаки. Один из них – неожиданные вспышки раздражения или агрессии, которые могут указывать на ТИА (мини-инсульт) или другие проблемы с мозгом.

Нарушение координации движений, например, затруднения при застегивании или завязывании шнурков, также может свидетельствовать об инсульте. Галлюцинации (звуковые, зрительные или обонятельные), изменение речи (неразборчивость или повторение слов) – тоже возможные сигналы бедствия.

По словам Шаймарданова, любые внезапные изменения в поведении или настроении могут указывать на проблемы с мозгом и необходимость немедленного обращения к врачу.


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